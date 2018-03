Bei den Nature Element Luxembourg Indoor Junior Open in Esch/Alzette hat Tennisspielerin Eléonora Molinaro den Turniersieg gefeiert.

Molinaro gewinnt Heimturnier

Kevin Zender Die Nature Element Luxembourg Indoor Junior Open in Esch/Alzette verliefen aus Luxemburger Sicht bei den Mädchen hervorragend.

Eléonora Molinaro (Juniorinnen-Weltrangliste: 73) setzte sich bei ihrem Heimturnier (Grad 4) durch. Die an Nummer eins gesetzte Luxemburgerin gewann somit ihren achten Titel auf der Juniorentour.



Gegen Alina Granwehr (CH/916) hatte sie im Finale im nationalen Tenniszentrum keine Mühe und behauptete sich mit 6:1, 6:2.

"Bis zum Viertelfinale tat ich mich manchmal schwer. Ab der Runde der letzten Acht, habe ich dann jedoch richtig gut gespielt. Ich hatte eine Menge Selbstvertrauen. Ich werde in der aktualisierten Juniorinnen-Weltrangliste wohl so um Platz 50 geführt. Das ist wichtig, um an der Juniorinnenkonkurrenz von Roland Garros teilnehmen zu können", meinte Molinaro.