Molinaro Fahnenträgerin in Buenos Aires

Am Samstag beginnen in Buenos Aires (ARG) die Olympischen Jugendspiele. Bei der Eröffungsfeier im Zentrum der argentinischen Hauptstadt wird die Tennisspielerin Eléonora Molinaro die Luxemburger Fahne tragen. Dies teilte das COSL am Mittwoch mit.



Molinaro ist Teil eines zehnköpfigen Teams, das sich bis zum 18. Oktober mit den besten internationalen Athleten messen wird.



Missionschef wird COSL-Sportdirektor Heinz Thews sein.

Die Teilnehmer:

Leichtathletik: Fanny Arendt (800 m) und Lena Kieffer (1 500 m); Radsport: Nina Berton, Laetitia Maus, Nicolas Kess und Arthur Kluckers; Schwimmen: Maria Perez Garcia (50 m und 100 m Freistil) und Bob Sauber (100 und 200 m Freistil); Eléonora Molinaro (Tennis); Triathlon: Eva Daniels