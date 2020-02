Molinaro: "Ein Sieg macht vieles möglich"

Auf Eléonora Molinaro ruhen neben Mandy Minella die Luxemburger Hoffnungen beim Fed-Cup vor heimischer Kulisse. Die 19-Jährige denkt nicht nur an den Klassenerhalt.

Eléonora Molinaro ist eine der Hoffnungsträgerinnen, wenn Luxemburg von Mittwoch an in der Europa-/Afrikazone 1 im Fed-Cup antritt. Die 19-jährige Tennisspielerin hat eine wichtige Saison vor sich. Sie will den Durchbruch auf der Profitour schaffen. Und die Chancen stehen gut: Dies wurde spätestens am Montag beim Blick auf die Weltrangliste deutlich.

Eléonora Molinaro, freuen Sie sich auf den Fed-Cup-Einsatz vor heimischer Kulisse im Escher Centre national de tennis?

Die Vorfreude ist groß ...