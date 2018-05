Molinaro bezwingt die Nummer sechs der Welt

Eléonora Molinaro befindet sich in bestechender Form. Beim Juniorinnenturnier in Mailand ließ die 17-Jährige der Nummer sechs der Welt keine Chance.

Joe TURMES Eléonora Molinaro befindet sich in bestechender Form. Beim Juniorinnenturnier in Mailand ließ die 17-Jährige der Nummer sechs der Welt keine Chance.

Eléonora Molinaro hat beim Trofeo Bonfiglio in Mailand ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Die 17-jährige Rechtshänderin zwang im Viertelfinale des ITF-Juniorinnenturniers in Mailand (Trofeo Bonfiglio) die Nummer sechs der Juniorennenweltrangliste in die Knie.

Die Begegnung gegen die Kolumbianerin Maria Camila Osorio Serrano war in weniger als einer Stunde beendet. Das Ergebnis lautete 6:1, 6:2.



In dieser Form könnte Molinaro, die in der Rangliste den 25. Platz belegt, beim Juniorinnenturnier von Roland Garros, das am 3. Juni beginnt, für Furore sorgen.