Die erst 15-jährige US-Amerikanerin Cori Gauff hat in Wimbledon für eine große Überraschung gesorgt. 2018 spielte sie noch bei den Juniorinnen gegen eine Luxemburgerin.

Sport 1

Molinaro-Bezwingerin schlägt Venus Williams

David THINNES Die erst 15-jährige US-Amerikanerin Cori Gauff hat in Wimbledon für eine große Überraschung gesorgt. 2018 spielte sie noch bei den Juniorinnen gegen eine Luxemburgerin.

Das Publikum auf Court 1 von Wimbledon kam am Montagabend nicht mehr aus dem Staunen heraus: Cori Gauff (USA), 15 Jahre jung, besiegte die 24 Jahre ältere Venus Williams in zwei Sätzen. Gauff, mit einer Wildcard in die Qualifikation gekommen, ist die jüngste Spielerin, die ein Hauptfeldmatch in Wimbledon gewonnen hat.





Der Traum zerplatzt Eléonora Molinaro scheidet in der Juniorinnenkonkurrenz der French Open im Viertelfinale aus. Die 17-jährige Tennisspielerin verliert gegen eine US-Amerikanerin.

Der US-Amerikanerin, Nummer 303 der Welt, wird eine große Zukunft vorausgesagt. Gestern sah man, warum: Sie zeigte ihre Vielfältigkeit. Natürlich ist Williams, fünfmalige Wimbledonsiegerin, weit entfernt von der Form früherer Tage. 2018 spielte Gauff noch Juniorenturniere und besiegte im Viertelfinale von Roland Garros Eléonora Molinaro.

Jetzt wird sie vom Federer-Manager unterstützt – und wurde mit stürmendem Beifall verabschiedet. „Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Es ist das erste Mal, dass ich weine nach einem Sieg“, sagte Gauff nach dem Erfolg über ihr Idol.

Der 15-Jährigen wird eine große Zukunft vorausgesagt. Foto: dpa