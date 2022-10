Le Swift se remplume pour l’hiver avec un joueur germano-marocain dans un milieu de terrain qui affiche pourtant complet.

Football

Mohamed Morabet, nouvelle recrue hespérangeoise

Il y a déjà un Morabit. Il y aura un Morabet. Et le plus amusant dans l’histoire, c’est qu’ils se sont côtoyés six mois au FSV Francfort en 2017. Mohamed Morabet est la première recrue hivernale du Swift. Le joueur de 24 ans a participé à son premier entraînement collectif ce mercredi matin au Holleschbierg.

Né à Francfort, il possède la double nationalité: allemande et marocaine. Morabet a porté le maillot de Kaiserslautern ces deux dernières années, compilant quelques matches de troisième Bundesliga. Numéro 8 ou 10, il va lui falloir se frayer un chemin entre Dominik Stolz, Bryan Nouvier et Gustavo Hemkemeier. Un sacré chantier!



