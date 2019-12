Borussia Mönchengladbach hat nach gut zwei Monaten die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga abgegeben. Die Borussia verlor am Sonntag mit 1:2 beim VfL Wolfsburg.

Mönchengladbach verliert Tabellenführung

(dpa) - Borussia Mönchengladbach hat nach dem überraschenden Europa-League-K.-o. gleich den nächsten sportlichen Rückschlag kassiert. Durch ein erneutes Gegentor in der Nachspielzeit verlor die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Sonntag auch beim VfL Wolfsburg mit 1:2 und ist die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga dadurch erst einmal los. Arnold (90. + 1.') erzielte den verdienten Siegtreffer für den VfL.

Der vor dieser Saison auch von der Borussia umworbene Österreicher Schlager brachte die Wolfsburger in der 13.' in Führung. Embolo glich aber schon beim nächsten Angriff wieder aus (15.'). Vor Weihnachten bleiben den Gladbachern noch zwei Spiele gegen den SC Paderborn (am Mittwoch) und bei Hertha BSC (am Samstag), um den ersten Platz vom neuen Spitzenreiter RB Leipzig zurückzuerobern.

Beide Trainer dieses Sonntagsduells kannten sich schon vorher aus Österreich sehr gut. Dort wurde Rose in der vergangenen Saison mit Red Bull Salzburg Meister vor dem Linzer ASK des heutigen Wolfsburger Trainers Oliver Glasner. Vor 25.580 Zuschauern zeigte sich dann auch sehr schnell, dass beide eine sehr ähnliche Vorstellung vom Fußball haben: hohe Intensität, frühes Attackieren, schnelles Tempo.