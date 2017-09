(bob/JFC) - Maxime Chanot machte eigentlich zuletzt den Eindruck, dass er sich beim US-amerikanischen Club New York City FC wohlfühlen würde. Doch offenbar ist es anders. Wie "Het Laatste Nieuws" berichtet, würde der 27-Jährige gerne zurück nach Belgien kehren, wo er beim FC White Star, Beerschot und zuletzt von 2013 bis 2016 in Courtrai gespielt hat.

Familiäre Gründe sollen ausschlaggebend dafür sein, dass der Nationalspieler die USA nach der Saison, und somit bereits in der Winterpause in Richtung Europa verlassen will. Derzeit muss Chanot aufgrund einer Schambeinentzündung weiterhin pausieren. Der Innenverteidiger musste vor einigen Wochen sogar operiert werden. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende 2018.