Mladenovic und Thillen holen den Doppeltitel

Jan MORAWSKI Am Sonntag wurden in der Coque in Kirchberg die Landesmeisterschaften ausgetragen. Neben Titelverteidigern gab es auch neue Gewinner.

Mit einem breiten Grinsen auf den Gesichtern fallen sich Luka Mladenovic (Mainz) und Eric Thillen (Echternach) in die Arme. Die beiden Tischtennisspieler haben zum ersten Mal den Landesmeistertitel im Doppel geholt. Gegen die Routiniers Traian Ciociu und Arlindo de Sousa (beide Echternach) mussten sie allerdings an ihren Grenzen gehen. Nach 0:2-Rückstand kämpften sich die beiden Kumpel zurück ins Spiel und durften am Ende nach einer starken Leistung über einen 3:2 jubeln.

Bei den Frauen gab es hingegen ein gewohntes Bild. Nachdem Tessy Gonderinger (Roodt) im vergangenen Jahr bei den Titelkämpfen gefehlt hatte, holte sie nun an der Seite von Sarah de Nutte (Bad Driburg) den Sieg im Doppel. Die beiden bezwangen Egle Tamasauskaite (Bascharage) und Carole Hartmann (Echternach) mit 3:1 und feierten damit bereits ihren neunten gemeinsamen Titel.

Im Mixedfinale hatten Mladenovic und de Nutte zuvor Eric Glod (-) und Martine Simon (Reckingen) besiegt.

Tessy Gonderinger darf sich über den Doppeltitel freuen. Foto: kuva / LW-Archiv