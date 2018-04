Luka Mladenovic sorgt beim deutschen Zweitligisten Mainz für Furore. Am Wochenende konnte er drei Einzel- und zwei Doppelsiege feiern.

Mladenovic überzeugt auf ganzer Linie

Luka Mladenovic wird immer wichtiger beim deutschen Zweitligisten Mainz.

(jan) - Vermutlich hatte bei den Mainzern niemand damit gerechnet, dass ihr Luxemburger Neuzugang dermaßen einschlagen würde. Doch Luka Mladenovic (Weltranglistenposition: 181) ist beim deutschen Zweitligisten mittlerweile zum Leistungsträger geworden. Am Wochenende hatte der 19-Jährige mit insgesamt drei Einzel- und zwei Doppelsiegen großen Anteil daran, dass sein Team den Klassenerhalt als Tabellenachter praktisch in der Tasche hat.



Trainer Chris Pfeiffer erklärte seinen Nachwuchsspieler nach dem 5:5 in Passau sogar zum Matchwinner. "Was Luka Mladenovic und Irvin Bertrand geleistet haben, war richtig stark", sagte er schließlich auch nach dem 6:2 gegen Hilpoltstein gegenüber der "Allgemeinen Zeitung". Das letzte Saisonspiel bestreitet Mainz 05 am Sonntag gegen den Vierten Bad Hamm.