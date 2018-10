Mladenovic bezwingt Abwehrriesen

Trotz Niederlage haben Luxemburgs Tischtennismänner am Dienstagabend in der EM-Qualifikation mit einer starken Leistung gegen Griechenland überzeugt.

Mit der deutlichen 0:3-Niederlage im Hinspiel hatte die dritte Partie in der EM-Qualifikation wenig zu tun. Luxemburgs Tischtennismänner haben am Dienstag Favorit Griechenland gehörig geärgert und den Gästen beim 1:3 in Berburg einen umkämpften Abend geliefert.

Gleich im ersten Einzel verpasste der Düdelinger Gilles Michely (Weltranglistenposition: 574) beim 2:3 gegen Anastasios Riniotis (283) eine Überraschung ...