Der Luxemburger Bruno Meier gehört zur senegalesischen WM-Delegation. Der 29-Jährige arbeitet als „Manager Sports Marketing“ für den Sportartikelhersteller Puma.

Mittendrin statt nur dabei

Der Luxemburger Bruno Meier war am Dienstag bester Laune. Der Grund dafür war Senegals 2:1-Sieg gegen Polen bei der Fußball-WM. Der 29-Jährige ist nicht etwa ein eingefleischter Fußballfan der Löwen von Teranga, sondern seit drei Monaten der Ansprechpartner des senegalesischen Fußballverbands, wenn es Themen rund um die sportliche Ausrüstung zu besprechen gibt.



Meier arbeitet seit vier Jahren als „Manager Sports Marketing“ für den Sportartikelhersteller Puma und hat bisher die afrikanischen Teams aus Kamerun, Ghana und von der Elfenbeinküste betreut. „Als Puma einen Deal mit Senegal abgeschlossen hatte, war schnell klar, dass ich dieser Nation aufgrund meiner Erfahrung mit afrikanischen Teams zugeteilt werden würde.“



Er mag es, mit den afrikanischen Verbänden zusammenzuarbeiten: „Afrika ist ein Kontinent, der mich stets fasziniert hat. Ich wollte stets einen Beruf haben, in dem ich viel reisen und vieles entdecken kann. Durch meinen Job kam ich bereits an viele Orte, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie einmal sehen würde. Afrika hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Bei Spielen herrscht dort eine außergewöhnliche Atmosphäre, die Menschen genießen die Partien viel mehr.“



Für Meier stellte die Zusammenarbeit mit dem Senegal eine besondere Herausforderung dar: „Da der Deal kurz vor der Weltmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht worden war, blieb für vieles weniger Zeit, als das normalerweise der Fall ist.“

Beim Afrika-Cup 2017 in Gabun durfte Bruno Meier (l.) mit Kamerun die Goldmedaille bejubeln. Foto: Privat

In der WM-Vorbereitung begleitete Meier die Senegalesen nach Vittel und war demnach auch beim Testländerspiel in Luxemburg Teil der senegalesischen Delegation. In Russland ist der ehemalige Jugendauswahlspieler Luxemburgs ebenfalls rund um die Uhr bei den Löwen von Teranga.



„Ich schlafe im Mannschaftshotel, frühstücke mit den Spielern und schaue auch bei den Trainingseinheiten zu. Ich muss dafür sorgen, dass das gelieferte Material in Ordnung ist. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich der erste Ansprechpartner des Verbandes“, erklärt Meier.



Größen und Trikotnummern



Vor dem Mega-Event bestand die Hauptaufgabe des 29-Jährigen darin, alles perfekt vorzubereiten. Sobald der Kader für die Weltmeisterschaft feststand, musste Meier die gewünschten Größen der Spieler sowie die Trikotnummern in Erfahrung bringen. Für die Beflockung waren in Vittel dann zwei Personen zuständig. „Die Lieferung nach Russland ist relativ kompliziert. Logistisch ist es schwierig, eine große Menge an Textilien dorthin zu schicken“, hatte Meier vor dem Turnier gemeint.



In Russland stehen für den ehemaligen Spieler des FC Monnerich viele Treffen mit Funktionären und Spieleragenten auf der Tagesordnung. Zudem schaut Meier bei anderen Teams, die von Puma ausgestattet werden, vorbei. In Russland sind das Serbien, Uruguay und die Schweiz. Die Eidgenossen bringt seit der EM vor zwei Jahren wohl jeder mit Puma in Verbindung. Das Trikotgate ist vielen Fußballfans in Erinnerung geblieben. Gleich sieben Trikots Schweizer Spieler waren vor zwei Jahren während des Duells mit Frankreich gerissen. Meier war damals vor Ort, sammelte die kaputten Trikots ein und brachte diese zur Puma-Zentrale in Herzogenaurach, wo die Fehlproduktion analysiert wurde. Anschließend wurden die Probleme behoben und ein Desaster verhindert.

Das Aushängeschild fehlt



Eine Katastrophe, die die Puma-Verantwortlichen vor der WM in Russland nicht abwenden konnten, ist die verpasste Qualifikation Italiens. „Italien ist unser Aushängeschild, wenn es um die Fußball-Nationalmannschaften geht, mit denen wir zusammenarbeiten. Natürlich haben wir damit gerechnet, dass sich die Squadra Azzurra qualifiziert. Wirtschaftlich schmerzt diese Abstinenz. Und auch für jeden Fußballfan ist es schade, dass Italien nicht dabei ist“, erklärt Meier.



Zur Rolle des Luxemburgers, der in Nürnberg lebt und während rund 130 Tagen im Jahr um die Welt reist, gehören neben dem Betreuen der Nationalteams auch noch andere Aufgaben. Eine besteht darin, junge Spieler zu finden, die einen Werbedeal mit Puma abschließen könnten. Der 29-Jährige muss demnach einschätzen, wie sich Spieler entwickeln und ob sie von ihrer Art her zum Sportartikelhersteller passen.



„Es ist wichtig, dass man Zugang zu Spielern, Verbänden und Spieleragenten hat. Man verlässt sich dann auch auf sein Bauchgefühl, nachdem man ein Profil erstellt hat. Wichtige Fragen sind: Wie talentiert ist der Spieler? Steht er noch bei einem Verein in Afrika unter Vertrag oder hat er bereits einen Kontrakt bei einem anderen Club unterschrieben? Anschließend muss ich mir nach Gesprächen mit Personen aus seinem Umfeld selbst ein Bild machen und eine Einschätzung abgeben.“



Meier wird die WM in Russland demnach aus anderen Blickwinkeln als die meisten Fußballfans betrachten. Und falls Senegal vorzeitig ausscheidet, bedeutet das für ihn nicht, dass er die Heimreise antreten muss. „Im Laufe des Turniers werde ich mich dann der von Puma ausgestatteten Mannschaft anschließen, die am weitesten kommt“, so Meier.