Mittelblogger: Regen, Regen und Regeneration

Volleyballer Gilles Braas berichtet täglich von seinen Erlebnissen bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten. Am vierten Tag geht es um das schlechte Wetter und Scherze.

Auch am zweiten Wettkampftag der Spiele der kleinen europäischen Staaten regnet es wie aus Eimern. Das Wetter spielt nicht mit. Am Mittwoch gab es zwar den ersten Sonnenstrahl zu sehen, allerdings konnte sich dieser nur etwa fünf Minuten gegen die Wolken behaupten. Danach ging es so weiter wie schon die Tage zuvor. Der Regen bringt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit mit sich, die das Trocknen der Wäsche fast unmöglich macht.

Zwischen den Trainingseinheiten und den Wettkämpfen nutzen wir die Zeit, um uns von den Physiotherapeuten behandeln zu lassen ...