Mittelblogger: Die ersten Wehwehchen

Gilles Braas berichtet täglich von seinen Erlebnissen bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten. Diesmal beschreibt er den normalen Tagesablauf eines Volleyballers.

Tag sechs bei den JPEE. Nun macht sich der Körper ein erstes Mal so richtig bemerkbar. Die Beine sind schwer, einige kleine Verletzungen kommen wieder zum Vorschein. Ganz normal bei einem Turnier, bei dem man jeden Tag zum Einsatz kommt. So hieß das Motto auch: So wenig bewegen wie möglich!

Der Tag verlief so, wie man sich einen normalen Turniertag eines Volleyballers vorstellen kann ...