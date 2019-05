Mittelblogger: Busfahrt wie ein Tetrisspiel

Volleyball-Nationalspieler Gilles Braas berichtet täglich von seinen Erlebnissen bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten. Zum Auftakt geht es um die komplizierte Anreise.

Der Tag der Anreise zu den JPEE ist für die meisten Athleten der Delegation Tag eins in Montenegro. Für uns allerdings dieses Mal nicht: Wir sind schon seit sieben Tagen in Montenegro. Seit Montag bereiteten wir uns nämlich in Podgorica auf die Kleinstaatenspiele vor.



Die lange Wartezeit am Flughafen blieb uns deshalb glücklicherweise erspart ...