Mittelblogger: Aloise am Pool

Volleyballer Gilles Braas berichtet täglich von seinen Erlebnissen bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten. Diesmal geht es um einen Flamingo und das plötzliche Erscheinen der Sonne.

Endlich! Tag fünf und der erste Sonnenschein an Montenegros Himmel. Als wir am Donnerstagmorgen aufgewacht sind und die Fensterläden aufgeklappt haben, konnten wir es fast nicht glauben. Die Sonne scheint, und das zum ersten Mal seit wir hier sind. Es gibt sie also doch auch hier in Montenegro!

Nach der 0:3-Niederlage gegen Montenegro stand am Donnerstag ein sehr wichtiges Spiel für uns an ...