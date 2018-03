Gilles Braas geht in seiner ersten Profisaison in der Bundesliga mit Düren in die entscheidende Phase. Wie wichtig der Luxemburger Volleyballer für seine Mannschaft ist, beschreibt ein Teamkollege.

Mitspieler lobt Braas: "Ein super Typ"

Daniel Wampach

Volleyballer Gilles Braas hat sich zu einer wichtigen Stütze der Powervolleys Düren gemausert. Auch dank der Hilfe des Luxemburger Zuspielers hat es die Mannschaft in die Play-offs geschafft, die am Mittwoch beginnen.

Vor dem Auftakt der entscheidenden Saisonphase haben die "Aachener Nachrichten" die Dürener Spieler gebeten, die Stärken eines anderen zu bewerten. So sagt Edvarts Buivids über Braas: "Er war mir von der ersten Minute, als wir uns kennengelernt haben, ein guter Freund. Er ist sehr hilfsbereit und immer für einen da."



Zuidberg will durchstarten

Auch die spielerischen Stärken des Nationalmannschaftskapitäns hebt der Lette hervor. "Im Spiel glänzt er vor allen Dingen mit einem sehr guten Aufschlag, Schnelligkeit und einem hervorragenden Abwehrspiel. Gilles ist ein super Typ."

Ein großes Lob für den 26-jährigen Braas, der gerne weiterhin Volleyballprofi bleiben würde, wie er dem "Luxemburger Wort" bereits erklärte.



Auch Braas musste einen Teamkollegen bewerten, und zwar den 32-jährigen Jaromir Zachrich: "Jaromir ist ein unglaublich alter Hase mit viel Volleyball-Erfahrung – ein Sportler, von dem man sehr viel lernen kann. Er hat während des Trainings immer viele Tipps auf Lager und gibt sein Wissen auch gerne weiter. Er ist ein wirklich guter Mannschaftskapitän."