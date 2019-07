Thibaut Pinot war einer der ganz großen Favoriten auf den Schlusssieg. Wenige Tage vor dem Ende der Tour de France gab der Radprofi nun mit Tränen in den Augen auf.

Mitfavorit Pinot gibt die Tour de France auf

Daniel WAMPACH Thibaut Pinot war einer der ganz großen Favoriten auf den Schlusssieg. Wenige Tage vor dem Ende der Tour de France gab der Radprofi nun mit Tränen in den Augen auf.

Das ist bitter: Thibaut Pinot (F/FDJ), am Freitagmorgen noch Fünfter der Gesamtwertung, hat die Tour de France auf der 19. Etappe aufgegeben.

Der französische Sieger am Col du Tourmalet galt als einer der ganz großen Favoriten auf den Schlusssieg und war bisher der stärkste Fahrer in den Bergen. In der Gesamtwertung hatte er 1'50'' Rückstand auf den Gesamtführenden Julian Alaphilippe (F/FDJ).

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Nach etwa 30 km wurde Pinot am Wagen des Tourarztes wegen einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel behandelt und fiel anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht zurück. Als er schon mehr als drei Minuten hinter dem Peloton lag, stieg er schließlich weinend vom Rad. Schon am vorigen Abend soll er Probleme beim Gehen gehabt haben.



Die Etappe führt über 126,5 km und endet mit einer Bergankunft in Tignes.

🇫🇷 Pinot is in the trouble.

More info to follow...#TDF2019 pic.twitter.com/zCJyFb6xFF — Le Tour de France UK (@letour_uk) July 26, 2019