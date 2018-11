Packende Duelle in den nationalen Ligen haben die Sportfans in Luxemburg am vergangenen Wochenende versorgt. Doch auch auf internationaler Bühne gab es Grund zur Freude. Die besten Bilder.

Mit Vollgas zum Erfolg

(ER/jan) - Während die nationale Handballliga nach dem Unentschieden zwischen Düdelingen und Differdingen spannend bleibt, kämpft sich Berchem auf europäischem Parkett eine Runde weiter. Auch im Fußball und Basketball geht es in Luxemburgs Ligen heiß her. Für die Bogenschützen geht es in Strassen gegen starke Konkurrenz aus aller Welt.



22 Der HC Berchem (grün) steht im Achtelfinale des Challenge-Cups. Foto: Fernand Konnen

um weitere Bilder zu sehen. Der HC Berchem (grün) steht im Achtelfinale des Challenge-Cups. Foto: Fernand Konnen Die Handballer aus Luxemburg besiegten den Holon Yuvalim HC auch im Rückspiel. Foto: Fernand Konnen Björn Gerber (am Ball) und seine Teamkollegen schickten die Israeli souverän nach Hause. Foto: Fernand Konnen In der Meisterschaft rang Düdelingen (blau) den Red Boys ein Unentschieden ab. Foto: Fernand Konnen Hier steigt Aleksiej Szyczkow zum Wurf hoch. Foto: Fernand Konnen Der Weltranglistenzweite Steve Wijler (NL) gewann die Männerkonkurrenz mit dem Recurvebogen bei den 6. GT-Open in Strassen. Foto: kuva Bei den Frauen siegte Casey Kaufhold aus den USA. Foto: kuva Mehr als 300 Akteure standen vor den Scheiben. Foto: kuva Der Kroate Domagoj Buden gewann ebenso mit dem Compoundbogen ... Foto: kuva ... wie die Slowenin Toja Ellison. Foto: kuva Im Spitzenspiel der BGL Ligue trennten sich Jeunesse Esch und Differdingen (rot) torlos. Foto: Ben Majerus Dabei mussten die Gäste nach der Gelb-Roten Karte für Tom Siebenaler fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielen. Foto: Ben Majerus Eschs Antonio Luisi spielte stark, konnte seinem Team aber nicht zum Sieg verhelfen. Foto: Ben Majerus Stadtrivale Fola (blau) erledigte seine Hausaufgabe mit einem 2:1 bei RM Hamm Benfica. Foto: Michel Dell’Aiera Während Theo Sully und Strassen mit 2:0 bei Etzella gewannen, ... Foto: Vincent Lescaut ... verlor Mamer in der Ehrenpromotion zu Hause gegen Junglinster. Foto: Michel Dell’Aiera Gästetrainer Johann Bourgadel hatte Grund zur Freude. Foto: Michel Dell’Aiera Beim Cyclocross in Zessingen gewann der Belgier Senne De Meyer. Foto: Serge Waldbillig Vincent Dias Dos Santos wurde Dritter. Foto: Serge Waldbillig Christine Majerus war im Frauenrennen nicht zu schlagen. Foto: Serge Waldbillig In der Total League landet Sparta Bartingen (hier mit Michael James, l.) den vierten Saisonsieg. Foto: kuva Christophe Laures (l.) und Racing fallen nach furiosem Saisonstart zurück. Foto: kuva