In einem kampfbetonten WM-Viertelfinale setzt sich England gegen das Überraschungsteam aus Schweden durch. Die Mannschaft von der Insel trifft zwei Mal per Kopf.

Mit Köpfchen ins Halbfinale

Die Anhänger sangen schon vor dem Schlusspfiff inbrünstig die Nationalhymne, ihre neuen Lieblinge waren danach zum Jubeln fast zu erschöpft. Als "Football's coming home" aus dem Lautsprecher dröhnte, rafften sich Englands Spieler allerdings doch noch zu ein paar Hüpfern vor der Fankurve auf. Die Three Lions bleiben auf Titeljagd - und dürfen weiter vom zweiten WM-Triumph nach 1966 träumen.

Abwehrspieler Harry Maguire brachte seine Mannschaft in Führung. Foto: AFP

"Es steht noch ein großes Spiel bevor, das Halbfinale, aber wir fühlen uns super", sagte Kapitän Harry Kane, der beim 2:0 in einem über weite Strecken langatmigen Viertelfinale gegen biedere Schweden erstmals bei dieser WM torlos blieb. Während die Skandinavier ihren ersten Halbfinaleinzug seit 1994 verpassten, zogen die Engländer erstmals seit 28 Jahren wieder in die Runde der letzten Vier ein. Dort wartet am Mittwoch (20 Uhr) in Moskau Gastgeber Russland oder Kroatien.

Beide Tore für die körperlich schwächeren Briten fielen gegen das diesmal nicht sattelfeste schwedische Abwehrbollwerk per Kopfball. Nach Maguires Treffer (30.') sorgte Alli (59.') schon für die Entscheidung, auch weil Torwart Pickford gegen Claesson (62.') und Berg (49.', 71.') glänzend parierte.

Schwedens Defensive um Routinier Andreas Granqvist (l.) tat sich schwer gegen Harry Kane und Co. Foto: AFP