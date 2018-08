Der erste Spieltag in der BGL Ligue hat für so manch interessantes Resultat gesorgt. So mussten sowohl Fola als auch Niederkorn zum Auftakt eine Niederlage einstecken.

"Mit Jeunesse muss man rechnen"

Joe GEIMER Der erste Spieltag in der BGL Ligue hat für so manch interessantes Resultat gesorgt. So mussten sowohl Fola als auch Niederkorn zum Auftakt eine Niederlage einstecken. Die beiden Redakteure Joe Geimer und Joe Turmes analysieren die Auftritte und Überraschungen der Teams im Video.

