Der ehemalige Erfolgscoach machte sich im luxemburgischen Fußball einen Namen. Nun hat er den Kampf gegen den Krebs verloren.

Mit 69 Jahren

Michel Le Flochmoan ist gestorben

Michel Le Flochmoan: Kaum ein anderer Name wird im luxemburgischen Fußball so mit Erfolgen verbunden wie der des französischen Trainers. Im Alter von 69 Jahren hat er nun den Kampf gegen den Krebs verloren.

1991 wurde er mit Sedan in der französischen Division 3 Meister, ehe Le Flochmoan zehn Jahre später mit Virton den ersten Platz der dritten Liga in Belgien belegte. In Luxemburg wurde er anschließend sechs Mal in Folge Landesmeister. 2004 mit Jeunesse Esch und in den darauffolgenden fünf Jahren mit F91. Mit den Düdelingern holte er außerdem 2006, 2007 und 2009 den Pokalsieg.

2013 gelang ihm mit Differdingen der Finaleinzug in der Coupe de Luxembourg, die er ein Jahr später erneut gewinnen sollte. 2016 verhalf Le Flochmoan Düdelingen dann zu einem weiteren Doublé.

Seit einiger Zeit machte ihm eine Krebserkrankung zu schaffen.

