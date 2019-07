Mit 22 Jahren auf dem Thron

Tour-de-France-Sieger Egan Bernal hat seine ganze Karriere noch vor sich. Ein Porträt des Radprofis, der die Grande Boucle als drittjüngster Fahrer gewinnt.

Ein ganzes Land steht Kopf. Millionen Fans sind aus dem Häuschen. Tausende sahen sich die letzten Etappen auf Videoleinwänden beim Public Viewing an. Ein junger Kolumbianer hat eine ganze Nation in einen kollektiven Freudentaumel versetzt. Egan Arley Bernal Gomez, wie er mit ganzem Namen heißt, hat seinen Namen als erster Kolumbianer in den Palmarès der Tour de France eingetragen.



„Der Wunderknabe wird zur Legende“, jubelte Kolumbiens Tageszeitung „El Tiempo“ in einer Sonderausgabe ...