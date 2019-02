Mit 20 Minuten Anlaufzeit

Nach sechs Wochen Pause hat sich der HB Esch mit einem Paukenschlag zurückgemeldet und durch einen 32:27-Erfolg beim HB Käerjeng wieder die Tabellenführung erobert.

(ms) - Danach hatte es bis zur 20.‘ nicht ausgesehen. Der Meister wirkte spritzig und überzeugte an beiden Enden des Feldes. Im Angriff agierte Käerjeng nach Belieben und in der Abwehr hatte man die Escher komplett im Griff. Die Folge war eine 12:5-Führung nach 20 Minuten. Was danach passierte, ist kaum zu erklären.

Was zuvor gelang, ging nun plötzlich alles schief und der HB Esch bekam eine zweite Luft ...