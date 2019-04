Mirolybov und Racing gehen getrennte Wege

Anton Mirolybov wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer von Racing sein.

Er hatte den Club in dieser Saison ins Viertelfinale um die Meisterschaft geführt. Dort kam das Aus gegen Amicale. "Anton will sich einer neuen Herausforderung in einem Verein stellen, in dem nur Profis unter Vertrag stehen", betonte Präsident Georges Berna.