Mirolybov neuer Racing-Coach

David THINNES Mit dem Finnen Anton Mirolybov hat der Racing einen neuen Trainer gefunden.

Racing will in der neuen Saison den erneuten Klassenerhalt in der Total League schaffen. Das Team aus der Hauptstadt wird dies mit einem neuen Trainer versuchen: Anton Mirolybov übernimmt das Amt. Der 40-jährige Finne war zuletzt in der 2. Basketball-Bundesliga in Deutschland bei den Kirchheim Knights aktiv.

Beim Racing, das den Klassenerhalt in der Total League souverän geschafft hat,war zum Schluss der abgelaufenen Saison die Zusammenarbeit mit Etienne Louvrier nach nur einem Jahr beendet worden.