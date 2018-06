Mandy Minella hat das Halbfinale beim Sandplatzturnier im schweizerischen Klosters nach einer souveränen Vorstellung erreicht.

Minella zieht ins Halbfinale ein

Joe TURMES

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 336) steht beim ITF-Sandplatzturnier in Klosters (CH/25 000 US-Dollar) im Halbfinale. Die an acht gesetzte Rechtshänderin ließ der an zwei gesetzten Italierin Georgia Brescia (248) in der Runde der besten Acht mit 6:3, 6:2 keine Chance. Nach einer Stunde und neun Minuten war die Begegnung beendet.



Im Halbfinale geht es am Freitag gegen die an sieben gesetzte Tschechin Miriam Kolodziejova (311).