Tennisspielerin Mandy Minella ist in der Qualifikation zu den US Open gescheitert. Die 32-Jährige unterlag einer Russin in einem frisch renovierten Stadion.

Minella verpasst die Hauptrunde

Tennisspielerin Mandy Minella ist in der Qualifikation zu den US Open gescheitert. Die 32-Jährige unterlag einer Russin in einem frisch renovierten Stadion.

(dat/jan) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 144) ist in der zweiten Runde der Qualifikation für die US Open ausgeschieden. Die Tennisspielerin unterlag in der Nacht auf Freitag (Luxemburger Zeit) der an Position 32 gesetzten Russin Anna Kalinskaya (143) mit 1:6, 3:6. Das Match war nach rund einer Stunde vorbei.

"Sie hat gut gespielt und ich nicht gut genug. Sie hat mich immer unter Druck gesetzt. Im zweiten Satz ist mir ein Break gelungen, aber ich konnte es nicht halten", resümierte Minella. Das frisch renovierte Louis-Armstrong-Stadium war ebenfalls nicht Minellas Fall: "Es ist nicht so toll. Ziemlich dunkel und sehr viel Lärm."

Da die 32-Jährige bei den US Open kein Doppel spielt, beginnt nun bereits die Vorbereitung auf die nächsten Turniere. "Ich werde jetzt einen Trainingsblock auf Hartplatz einlegen, um für Asien besser eingestellt zu sein", erklärt sie.