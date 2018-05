Nach der überstandenen Qualifikation ist Mandy Minella beim WTA-Turnier in Nürnberg in der ersten Runde des Hauptfeldes ausgeschieden.

Minella verliert zum Auftakt

(dat) - Für Mandy Minella (Weltranglistenposition: 307) ist das WTA-Turnier in Nürnberg (D) nach der ersten Runde des Hauptfeldes beendet: 1:6 und 6:7 (2:7) unterlag die Luxemburgerin Alison Riske (USA/105). Minella musste insgesamt sechs Mal ihren Aufschlag abgeben und holte sich selbst drei Breaks.



Dennoch ist die Generalprobe für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres mit zwei Siegen in der Qualifikation geglückt. Minella hat bekanntlich den Sprung ins Hauptfeld von Roland Garros geschafft. In Paris beginnt das Hauptfeld am Sonntag, die Auslosung findet am Donnerstag statt.