Minella verliert gegen Weltranglisten-20.

Mandy Minella hat ihre Erstundenbegegnung im schweizerischen Lugano mit 4:6, 1:6 gegen die belgische Weltranglisten-20. Elise Mertens verloren.

(jot) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 301) hat am Mittwoch ihre Erstrundenbegegnung beim WTA-Sandplatzturnier im schweizerischen Lugano (250 000 US-Dollar) bestritten. Ursprünglich sollte dies bereits am Montag der Fall sein, doch der Regen führte dazu, dass das Aufeinandertreffen mit der belgischen Weltranglisten-20. Elise Mertens auf Dienstag verlegt werden musste. Am Dienstag waren dann sechs Spiele über die Bühne gegangen, ehe der Regen wieder eingesetzt hatte.



Am Mittwoch wurde das Duell dann beim Stand von 3:3 im ersten Satz fortgesetzt. Die Favoritin aus Belgien sollte nichts anbrennen lassen: Sie sicherte sich den ersten Satz mit 6:4 und den zweiten Durchgang mit 6:1.



Nach einer Stunde und 21 Minuten war die Begegnung beendet.