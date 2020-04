Mandy Minella wird in Zukunft nicht mehr für Spora aufschlagen. Die 34-Jährige vermisst einen professionellen Umgang. Sie wechselt zu Arquebusiers.

Minella verlässt Spora und übt Kritik

Interessanter Vereinswechsel im Tennis: Mandy Minella verlässt den Verein Spora, für den sie seit ihrer Jugend aufschlug. Sie schließt sich in der neuen Saison dem TC Arquebusiers an. Dort spielen auch ihre Fed-Cup-Teamkolleginnen Tiffany Cornelius, Eléonora Molinaro und Claudine Schaul.

Spora verweigerte ihre Lizenz freizugeben, deshalb kann sie nicht mehr in dieser Saison für Arquebusiers aufschlagen. Minella übte in einem Presseschreiben Kritik an ihrem langjährigen Verein: "Leider war ein offener und professioneller Umgang in den vergangenen Saisons nicht mehr möglich." Die 34-Jährige bedankte sich aber gleichzeitig bei den früheren Vereinsführungen und bei der Fondation Félicien Hanrion.

Sie freut sich auf die neue Herausforderung: "Der TC Arquebusiers wird mir die professionelle Plattform bieten, mich unter bestmöglichen Bedingungen und mit freiem Kopf auf die verbleibende Zeit in meiner Profilaufbahn vorzubereiten."





