Minella verbessert sich auf Rang 142

David THINNES Durch ihre Finalteilnahme in Gstaad geht es für Mandy Minella in der Weltrangliste 84 Positionen nach vorne auf Platz 142.

Die Turnierwoche in Gstaad (CH) hat sich gelohnt für Mandy Minella: Auch wenn die FLT-Spielerin den Turniererfolg verpasste, kommt sie mit den 180 Punkten in der Weltrangliste von Rang 226 auf Platz 142 nach vorne. Minella hatte am Sonntag im Finale von Gstaad mit 4:6 und 6:7 (6:8) gegen Alizé Cornet (F) verloren.

Eléonora Molinaro verliert 12 Positionen und steht nun auf Rang 438.



Bei den Männern verbessert sich Gilles Muller von Position 95 auf Rang 92.