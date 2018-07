Für Mandy Minella ist die Doppelkonkurrenz in Wimbledon beendet. Die 32-Jährige unterlag an der Seite der Lettin Anastasija Sevastova.

Minella und Sevastova chancenlos

Joe TURMES Für Mandy Minella ist die Doppelkonkurrenz in Wimbledon beendet. Die 32-Jährige unterlag an der Seite der Lettin Anastasija Sevastova.

Mandy Minella ist an der Seite der Lettin Anastasija Sevastova in der ersten Runde der Doppelkonkurrenz in Wimbledon ausgeschieden. Die Paarung unterlag mit 1:6, 2:6 gegen Georgina Garcia Perez/Fanny Stollar (E/H).



Nach 49 Minuten war die Begegnung beendet. Minella und Sevastova hatten sich 36 Punkte, ihre Kontrahentinnen deren 60 gesichert.