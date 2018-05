Mandy Minella und Gilles Muller werden am Montag bei den French Open in Paris ihre erste Hauptrundenbegegnung bestreiten. Das Duo gab sich nach der Auslosung vorsichtig.

Minella und Muller schlagen am Montag in Paris auf

Joe TURMES Mandy Minella und Gilles Muller werden am Montag bei den French Open in Paris ihre erste Hauptrundenbegegnung bestreiten. Das Duo gab sich nach der Auslosung vorsichtig.

Mandy Minella und Gilles Muller werden ihre erste Hauptrunde bei den French Open am Montag bestreiten. Minella misst sich mit der Griechin Maria Sakkari (39), während Muller mit dem lettischen Qualifikanten Ernests Gulbis (162) die Klingen kreuzt.



Minella spricht angesichts von zwei Niederlagen in zwei Aufeinandertreffen mit Sakkari von einem "äußerst harten Duell", das sie erwartet. Auch Gilles Muller gibt sich vorsichtig. "Ernests Gulbis war bereits die Nummer zehn der Welt, dies zeigt, zu was er fähig ist. Die Frage wird sein, wie er am Montag auftreten wird. Er kann nicht alles verloren haben, was ihn einst auszeichnete. Ich muss gestehen, dass ich keinen Freudensprung gemacht habe, als ich gehört habe, dass er mein Gegner sein wird."

Um welche Uhrzeit die Begegnungen ausgetragen werden, steht noch nicht fest.