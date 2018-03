Mandy Minella, Eléonora Molinaro, Claudine Schaul und Tiffany Cornelius treten für Luxemburg im Fed-Cup 2018 an.

Minella und Molinaro im Fed-Cup-Team

David Thinnes Luxemburg reist mit dem stärkstmöglichen Team zum Fed-Cup 2018, der vom 18. bis 21. April in Athen gespielt wird.

2017 war das Fed-Cup-Team aus Luxemburg knapp am Aufstieg in die Europa-/Afrikazone Gruppe I gescheitert. Für 2018 hat Kapitänin Anne Kremer die gleiche Mannschaft nominiert wie im Vorjahr: Mandy Minella Weltranglistenposition: 297), Eléonora Molinaro (496), Claudine Schaul und Tiffany Cornelius.



Die Begegnungen in der Europa-/Afrikazone Gruppe II werden vom 18. bis 21. April in Athen (GRE) auf Sand ausgetragen.Es wird in zwei Gruppen gespielt. Die sieben anderen Mannschaften sind: Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Ägypten, Griechenland, Israel, Moldawien und Norwegen.