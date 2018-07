Minella und das neue Leben

Wimbledon 2017 war das letzte Turnier für Mandy Minella vor der Babypause. 2018 bestreitet die Profitennisspielerin in London die Doppelkonkurrenz.

Am 3. Juli 2017 bestritt Mandy Minella in Wimbledon ihr letztes Einzel vor der Babypause. Zwölf Monate später kehrt die 32-Jährige nach London zurück und blickt auf ein ereignisreiches Jahr - privat und sportlich - zurück.

Fast auf den Tag genau nach einem Jahr spielt Mandy Minella wieder in Wimbledon. Am 3. Juli 2017 hatte die Nummer eins der FLT in London in der ersten Runde gegen Francesca Schiavone (I) verloren. Im Anschluss hatte sie das Geheimnis um ihre Schwangerschaft gelüftet und versprochen: „2018 will ich hier spielen – und ich bringe den Kinderwagen mit.“

Minella hat Wort gehalten: Nach ihrem Turniersieg am Sonntag in Stuttgart stieg sie zusammen mit Tochter Emma, die am 30 ...