Luxemburg fehlt noch ein Sieg zum Aufstieg in die Europa-/Afrikazone I im Tennis. Am Donnerstag wurde Norwegen mit 3:0 bezwungen.

Minella und Co. lassen Norwegen keine Chance

Das FLT-Team überzeugt weiter im Fed-Cup. Mandy Minella und Eléonora Molinaro stellten ihre Klasse unter Beweis.

(jot) - Das Luxemburger Fed-Cup-Team darf vom Aufstieg in die Europa-/Afrikazone I träumen. Nach dem 2:1-Sieg über B0snien-Herzegowina am Mittwoch folgte am Donnerstag in Athen in der Gruppe B ein 3:0-Erfolg über Norwegen.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 450) brachte Luxemburg mit 1:0 in Führung. Gegen Astrid Wanja Brune Olsen (N/-) siegte die 17-jährige Rechtshänderin mit 6:0, 6:3 in 54 Minuten.



Mandy Minella (299) behielt mit 4:6, 6:3, 6:3 die Oberhand gegen Malene Helgo (733). Nach zwei Stunden und zehn Minuten war die Begegnung beendet und das Aufeinandertreffen mit Norwegen entschieden.

Doppel hat nur noch statistischen Wert



Im anschließenden Doppel, das nur noch statistischen Wert hatte, bezwangen Tiffany Cornelius/Claudine Schaul die gegnerische Paarung Helgo/Lilly Elida Haseth mit 7:5, 6:1.



Damit steht bereits fest, dass Luxemburg am Samstag gegen den Ersten oder den Zweiten der Gruppe A um den Aufstieg in die Europa-/Afrikazone I spielen wird. Siegt das FLT-Team, steht der Aufstieg fest. Zunächst steht am Freitag noch das letzte Gruppenspiel gegen Israel an.