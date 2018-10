Minella trifft auf Giorgi

Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 beginnen für Mandy Minella mit einem schweren Auftaktmatch gegen die an vier gesetzte Camila Giorgi.

Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 beginnen für Mandy Minella mit einem schweren Auftaktmatch gegen die an vier gesetzte Camila Giorgi.

Camila Giorgi (I/Weltranglistenposition: 32) bestreitet am Sonntag das Finale des WTA-Turniers von Linz (A). Kommende Woche wird die Italienerin dann als Nummer vier der Setzliste bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open Erstrundengegnerin von Mandy Minella (113) sein, wie die Auslosung am Samstagabend in Kockelscheuer ergab.

Damit wird die Nummer eins der FLT bei ihrem zehnten Auftritt im Hauptfeld des Luxemburger Turniers zum siebten Mal in Runde eins auf eine gesetzte Spielerin treffen.

Die Siegerin aus dem vergangenen Jahr, Carina Witthöft (D/95), bekommt es zum Auftakt mit Vera Lapkp (62) zu tun ...