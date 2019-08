Minella trifft auf die Weltranglisten-13.

Kein Losglück für Mandy Minella bei den US Open: In der ersten Runde trifft die Tennisspielerin auf die Nummer 13 der Welt, Belinda Bencic.

David THINNES Kein Losglück für Mandy Minella bei den US Open: In der ersten Runde trifft die Tennisspielerin auf die Nummer 13 der Welt, Belinda Bencic.

Wie in Wimbledon bekommt es Mandy Minella (Weltranglistenposition: 142) bei den US Open gleich mit einer gesetzten Spielerin zu tun: Belinda Bencic (CH), Nummer 13 der Weltrangliste, steht der Luxemburgerin zum Auftakt in New York gegenüber.

In Wimbledon war Minella in Runde eins gegen die an vier gesetzte Kiki Bertens (NL) ausgeschieden.

Die US Open sind das erfolgreichste Grand-Slam-Turnier für Minella. 2010 stand die 33-Jährige in New York in der dritten Runde des Hauptfeldes.

Gegen Bencic hat die FLT-Spielerin die zwei bisherigen Vergleiche verloren. 2019 unterlag sie der Schweizerin in Stuttgart auf Sand in zwei Sätzen. Der zweite Vergleich liegt bereits sechs Jahre zurück (Zweisatzniederlage in Osaka).

Die Schweizerin musste vergangene Woche beim Turnier in Cincinnati wegen einer Verletzung aufgeben, scheint aber wieder fit zu sein. 2014 stand die 22-Jährige bei den US Open im Viertelfinale. Dies war das beste Grand-Slam-Resultat für die Finalistin der BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018.