Mandy Minella hat sich in der ersten Qualifikationsrunde der Australian Open in drei Sätzen gegen Pemra Özgen durchgesetzt.

Minella steht in Runde zwei

David THINNES Mandy Minella hat sich in der ersten Qualifikationsrunde der Australian Open in drei Sätzen gegen Pemra Özgen durchgesetzt.

Die Australian Open 2019 haben mit einem Sieg für Mandy Minella (Weltranglistenposition: 103) begonnen: Die Nummer zwei der Setzliste setzt sich in der ersten Qualifikationsrunde mit 6:2, 4:6 und 6:4 gegen die Türkin Pemra Özgen (237) durch.

"Ich bin froh gewonnen zu haben, aber tennistechnisch muss ich mich jetzt steigern", so die FLT-Spielerin nach dem Auftaktsieg. In Runde zwei wird Minella es mit Olga Govortsova (BLR, 390) zu tun bekommen. "Sie ist eine erfahrene Spielerin, die frei aufspielt und sehr aggressiv agiert", analysiert die Luxemburgerin das nächste Duell, das Luxemburger Zeit am Donnerstagmorgen stattfinden wird. Die Weißrussin stand 2008 auf Rang 35 der Weltrangliste. Drei Mal trafen beide Spielerinnen bereits aufeinander. Der letzte Vergleich liegt bereits fünf Jahre zurück. Govortsova gewann die drei Begegnungen.