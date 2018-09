Mandy Minella hat im koreanischen Seoul die Runde der letzten Acht erreicht. Die Luxemburgerin trifft erneut auf eine Australierin.

Minella steht im Viertelfinale

Kevin ZENDER

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 132) steht im Viertelfinale des Hartplatzturniers im koreanischen Seoul. Bei der mit 250.000 US-Dollar dotierten Veranstaltung schaltete die Luxemburgerin in der zweiten Runde die Australierin Priscilla Hon (173) mit 6:4, 6:3 aus.



In der Runde der letzten Acht wird Minella erneut auf eine Australierin treffen. Mit Ajla Tomljanovic (53) wird der 32-Jährigen eine Spielerin gegenüberstehen, der sie bisher ein Mal auf der Profitour begegnet ist. 2012 setzte sich Minella in Bad Gastein (A) in zwei Sätzen durch.