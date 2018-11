Tennispielerin Mandy Minella tritt am Samstag beim ITF-Turnier in Petingen im Endspiel an. Die Luxemburgerin kämpft damit in ihrem Heimspiel um den Titel.

Minella steht im Finale

Jan MORAWSKI

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 111) kämpft an diesem Samstag (16 Uhr) um den Titel bei den Kyotec Open (25 000 US-Dollar) in Petingen. Die Tennisspielerin bezwang am Freitag Nina Stojanovic aus Serbien (257) mit 6:2, 6:1 und steht souverän im Endspiel.



Damit kann die 32-Jährige ihre guten Leistungen bei ihrem Heimturnier mit der Trophäe krönen. Im Finale trifft Minella auf die ungesetzte Belgierin Helene Scholsen (426), die ihre Kontrahentin Yashina Ekaterina (RUS/403) ebenfalls leicht und locker mit 6:2, 6:1 besiegt hatte.

Finale: Mandy Minella zeigt ihre Freude. Foto: Fernand Konnen