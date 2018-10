Minella steht im Doppelfinale

An der Seite von Vera Lapko hat sich Tennisspielerin Mandy Minella in Kockelscheuer gegen zwei Wildcard-Inhaberinnen durchgesetzt. Nun geht es um den Titel.

Mandy Minella greift nach einem Titel bei ihrem Heimturnier: Die 32 Jahre alte Tennisspielerin steht im Finale der Doppelkonkurrenz der BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018. An der Seite der Lettin Vera Lapko besiegte die FLT-Spielerin am Freitagnachmittag Raluca Serban (ROM) und Isabella Shinikova (BUL) mit 7:6 (7:5), 6:3. Es ist das beste Resultat einer Luxemburgerin beim Turnier in Kockelscheuer.

Im Endspiel trifft das Duo am Samstag von 12 ...