Wegen der Waldbrände in Australien wird Mandy Minella ihr Auftaktturnier in dieser Saison nicht in Canberra, sondern in Bendigo bestreiten.

Minella spielt nicht in Canberra

Joe TURMES

Wegen der Waldbrände in Australien wird Mandy Minella ihren Saisonauftakt nicht in Canberra, sondern in Bendigo bestreiten. Das am Montag mit dem Hauptfeld startende Turnier wurde dorthin verlegt, weil die Situation in Australiens Hauptstadt Canberra äußerst angespannt ist.

"Ich habe von Spielerinnen, die sich bereits in der Hauptstadt befinden, gehört, dass die Sicht sehr eingeschränkt ist und sie nicht trainieren können und dürfen", hatte Minella am Donnerstag erklärt.

Nun haben die Organisatoren reagiert.

Minella hält sich mit ihrer Familie und Freunden in einem Haus in Melbourne auf. Grund zur Besorgnis gibt es zurzeit keinen. "Bei uns ist alles okay", erklärte die 34-Jährige. Vom 14. Januar an wird sie die Qualifikation der Australian Open bestreiten.