Mandy Minella spielt am Mittwoch ihr Zweitrundenspiel der French Open gegen Anastasjia Sevastova auf Platz sieben.

Minella spielt auf Platz sieben

David THINNES Mandy Minella spielt am Mittwoch ihr Zweitrundenspiel der French Open gegen Anastasjia Sevastova auf Platz sieben.

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 100) spielt am Mittwoch zum ersten Mal in ihrer Karriere in der zweiten Runde der French Open: Das Duell gegen die Nummer zwölf der Setzliste Anastasija Sevastova (LAT/12) ist als zweites Spiel nach 11 Uhr auf Platz sieben angesetzt.

Beide Spielerinnen haben bislang ein Mal gegeneinander gespielt. 2009 setzte sich die Lettin in zwei Sätzen durch.