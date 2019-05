Minella spielt am Montag gegen Pavlyuchenkova

Mandy Minella gegen Anastasia Pavlychekova lautet das Erstrundenduell bei den French Open: Diese Begegnung wird am Montag auf Platz fünf ausgetragen.

Für Mandy Minella (Weltranglistenposition: 100) beginnen die French Open am Montag: Die Luxemburgerin bestreitet ihr Erstrundenspiel gegen Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/44) auf Platz fünf. Die Begegnung ist als zweites Spiel nach 11 Uhr – nach einem Männermatch – angesetzt.

Minella bestreitet zum sechsten Mal das Hauptfeld in Roland Garros. Die 33-Jährige wartet auf einen Sieg in der französischen Hauptstadt. "Für mich ist das Auftaktlos okay. Ich bin nicht Favoritin. Ich kann nur gewinnen. Meine Gegnerin ist nicht in Topform und Sand nicht ihr bester Belag. Bei den Australian Open vor fünf Jahren musste ich eine deftige Niederlage einstecken (2:6 und 2:6, Anmerkung der Redaktion). Nun kann ich es besser machen", hatte die Nummer eins der FLT im Interview mit dem "Luxemburger Wort" gesagt.