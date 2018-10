Weil Gegnerin Camila Giorgi nach ihrem Turniersieg in Linz nicht nach Luxemburg reist, trifft Mandy Minella beim Tennisturnier in Kockelscheuer auf Kirsten Flipkens.

Minella spielt am Dienstag um 18 Uhr gegen Flipkens

Jan MORAWSKI Weil Gegnerin Camila Giorgi nach ihrem Turniersieg in Linz nicht nach Luxemburg reist, trifft Mandy Minella beim Tennisturnier in Kockelscheuer auf Kirsten Flipkens.

Das Absagen-Festival bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open war noch nicht beendet. Nun verzichtet auch Mandy Minellas (Weltranglistenposition: 113) Erstrundengegnerin Camila Giorgi (32) wegen einer Fußverletzung auf eine Teilnahme in Kockelscheuer. Die 26-jährige Italienerin hatte erst am Sonntag das Finale beim WTA-Turnier in Linz (A/250 000 US-Dollar) mit 6:3, 6:1 gegen Ekaterina Alexandrova (119) für sich entschieden.

Weil die Qualifikation noch nicht beendet ist und das Tableau nach dem Ausfall angepasst wurde, darf sich Minella nun auf ein Duell mit Kirsten Flipkens (B/51) vorbereiten. Das Spiel findet am Dienstag von 18 Uhr an statt. Im Doppel ist die 32-jährige Luxemburgerin bereits am Montagabend im Einsatz. Im letzten Spiel des Tages auf Court 1 geht es an der Seite von Vera Lapko (BLR) gegen die an Nummer drei gesetzten Irina Bara und Xenia Knoll (ROM/CH).

Mandy Minella muss zuerst im Doppel ran. Foto: Fernand Konnen