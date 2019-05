Beim WTA-Turnier von Prag hat sich Mandy Minella mit einem deutlichen Sieg in die zweite Runde gespielt.

Minella souverän in Runde zwei

David THINNES

6:3 und 6:1 lautete das Resultat in der ersten Runde des WTA-Turniers (250 000 US-Dollar) von Prag zugunsten von Mandy Minella (Weltranglistenposition: 100): Die Luxemburgerin besiegte die Qualifikantin Jasmine Paolini (I/175).

Mit diesem Sieg hat sich die Nummer eins der FLT ihren Platz im Hauptfeld von Wimbledon (1. bis 14. Juli) so gut wie gesichert.



In der zweiten Runde trifft Minella am Mittwoch von 11 Uhr an auf die an drei gesetzte Qiang Wang (CHN/16).