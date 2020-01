Mandy Minella will im letzten Jahr ihrer Karriere noch einmal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stehen. Bei den Australian Open ist sie auf einem guten Weg.

Minella souverän eine Runde weiter

Joe TURMES

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 114) hat die erste Qualifikationsrunde bei den Australian Open souverän überstanden. Die 34-Jährige setzte sich mit 6:2, 7:5 gegen Jessika Ponchet (187) aus Frankreich durch.

In den vergangenen Tagen litten die Tennisspieler in Australien unter den Konsequenzen der Buschbrände. Zum Auftakt der Qualifikation waren sie dann mit Dauerregen konfrontiert. Minellas Begegnung gegen Ponchet musste von Mittwoch auf Donnerstag verschoben werden.

Am Donnerstag hatte sich die Situation etwas entspannt. Minella konnte sich eigenen Angaben zufolge gut auf ihr Spiel konzentrieren. "Es war etwas windig. Im Normalfall hätte man sich wohl daran ein bisschen gestört. Im Allgemeinen waren die Bedingungen dennoch viel besser als in den vergangenen Tagen. Mir war nicht zu warm. Die Luftqualität ist leider weiterhin ähnlich schlecht wie in Peking."

In der zweiten Qualifikationsrunde geht es nun gegen die Siegerin des Duells zwischen Johanna Larsson (S/213) und Urszula Radwanska (PL/218).