Mandy Minella gewinnt das ITF-Turnier in Tyler und holt sich den ersten Titel in diesem Jahr.

Minella sichert sich den Titel

David THINNES Mandy Minella gewinnt das ITF-Turnier in Tyler und holt sich den ersten Titel in diesem Jahr.

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 169) hat zum Schluss etwas Glück, aber die FLT-Spielerin kann einen souveränen Turniersieg bejubeln. In Tyler (USA) setzt sich die Luxemburgerin im Finale des mit 80 000 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers mit 6:4 und 6:4 gegen Alexa Glatch (USA/423) durch. Den Matchball verwandelt Minella mit einem Netzroller.

Die Luxemburgerin gewinnt damit ihr erstes Finale auf ITF-Niveau in diesem Jahr und holt sich ihren 16. Titel in dieser Kategorie. Der letzte Turniersieg - und das letzte Endspiel - geht auf November 2018 in Petingen zurück.